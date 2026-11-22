Demokraterna vinner minst 258 platser i representanthuset och får därmed den största majoriteten som något parti har haft i kammaren på över 30 år. Det rapporterar AP efter att nyhetsbyrån utropat demokraten Chuck Hubbard som vinnare i ett av distrikten i North Carolina.

Minst 44 platser som tidigare var republikanska har nu skiftat över till Demokraterna.

I fyra distrikt har det ännu inte korats någon segrare, men det står redan klart att majoriteten är den största sedan 1992.