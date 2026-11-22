83-åriga Virginia Foxx har gjort sitt i det amerikanska representanthuset efter 22 år och hela elva mandatperioder i tjänst, skriver New York Times.

North Carolina-republikanen tog sig in i kongressen 2005 och har lyckats klamra sig fast om och om igen, innan hon slutligen föll i en jämn kamp mot demokraten Chuck Hubbard. Bara omkring 300 röster skiljde dem åt.

– Låt mig bli den första att tacka Foxx för hennes decennier av tjänstgöring, säger Hubbard.

Den demokratiska segern i distriktet säkrade den största partimajoriteten i representanthuset på 34 år.