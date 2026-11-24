Under husrannsakan mot den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omars bostad letade åklagare efter bevis från år 1980 och framåt, trots att Omar föddes först 1982. Det visar dokument från utredningen som WSJ har tagit del av.

Dokumenten är maskerade och det framgår inte exakt vad Omar misstänks för eller vad som beslagtagits under husrannsakan. Men det är sedan tidigare känt att bland annat hennes mobiltelefon, personliga dator och pass beslagtogs.

Enligt källor till WSJ ska syftet med utredningen vara att ta ifrån Omar hennes amerikanska medborgarskap och deportera henne.