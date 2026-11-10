Sittande republikanska kongressledamoten Virginia Foxx ligger färre än 100 röster efter demokraten Chuck Hubbard i North Carolina. Bild från kongressen den 25 februari 2026.

Att Demokraterna får majoritet i kongressens båda kamrar står klart efter förra veckans mellanårsval i USA, men för 17 av mandaten i representanthuset är röstsiffrorna så jämna att någon vinnare ännu inte har utropats. Det rapporterar NBC News.

I Alaska strider republikanen Nick Begich och den oberoende kandidaten Bill Hill fortfarande om det enda mandatet, samtidigt som den jämna rösträkningen fortsätter även till senaten.

I Kalifornien står bara ett av de öppna mandaten mellan en demokrat och en republikan, övriga är mellan två demokrater.

South Carolina riskerar omräkning, eftersom delstaten kräver det med en marginal på en procent eller mindre. I grannstaten North Carolina skiljer det färre än hundra röster mellan kandidaterna i ett av distrikten.