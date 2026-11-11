Maga-republikanen Lauren Boebert vägrar erkänna sig besegrad av demokraten Eileen Laubacher i valet till USA:s representanthus i Colorado. Det rapporterar The Independent.

Enligt CNN:s prognos vinner demokraten Laubacher, som leder med 48,8 procent mot Boeberts 47,9 i ett av delstatens normalt mest konservativa valdistrikt, enligt Denver Post. Över 98 procent av rösterna är räknade.

– Vi ska säkerställa att varje giltig röst räknas och varje röst blir hörd innan vi tar nästa steg, säger Boebert i en video i sociala medier.

I det förra valet slog Boebert sin demokratiska rival med över elva procent, enligt The Hill.