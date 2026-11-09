President Donald Trump frågar om någon tror att förra veckans mellanårsval ”gick rätt till”, i ett inlägg på egna plattformen Truth Social.

”Hur kunde opinionsmätningarna ha så fel? Stora mängder förtidsröster som rapporterades in var så omfattande att det blev omöjligt att vinna, oavsett hur många som gick och röstade. Allt handlar om röstningsmaskinerna, som är mycket viktigare än väljarna”, skriver han.

Mellanårsvalet blev ett kraftigt bakslag för Republikanerna, som förlorar makten över både senaten och representanthuset till Demokraterna. Trots det har Trump hittills haft en försonlig ton.

Dagen efter valet sa presidenten till New York Times att han ”definitivt” accepterar resultatet och att Demokraterna gjort ett ”bra jobb”.