Analyser: Börsens startelva – men se upp för överhettning

Två aktier som krossar börsen i uppgång, tre defensiva jättar och den ”säkraste pjäsen på börsen”. Så beskriver DI sin ”VM-elva” på Stockholmsbörsen.

Tidningens analytiker Mikael Vilenius har satt ihop ett lagbygge med Axfood i mål, och bland annat Tele2 och Handelsbanken i försvaret. Lagercrantz och Vitec utgör offensiv spets medan Investor och Assa Abloy balanserar mittfältet.

Vilenius drar parallellen mellan Investors vd Christian Cederholm och den tidigare italienska storstjärnan Andrea Pirlo. Investor är ”Stockholmsbörsens säkraste tvåvägsspelare”, skriver han.

EFN:s analytiker Martin Blomgren och Peter Hedlund har i stället satt ihop en sommarportfölj, där allt från stomivårdsbolag till ölbolag står på inköpslistan.

Hedlund lyfter bland annat fram Balder som favorit i fastighetssektorn, den danska medicinteknikbolaget Coloplast och den norska konsumentvarujätten Orkla.

Blomgren köper istället kran- och lastbilsliftsbolaget Hiab, samt det danska bryggeriet Royal Unibrew.

Hedlund lyfter dock ett varningens finger för en överhettad börs.

– Jag tycker att man nästan alltid ska ha aktier för hela slanten, men nu ska man ha lite cash tycker jag, säger han i EFN:s Börslunch.