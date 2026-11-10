Det råder ett nytt läge, och påtaglig rödgrön nervositet, efter att Jimmie Åkesson släppt ministerkravet och C utlyst tävling mellan S och M. Det säger Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach.

– Även om processen inte blir helt klar så tror jag att det kan gå ganska fort nu innan vi ser vartåt det lutar.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson håller med: Regeringsbildningen nu går på högvarv, och C håller i trumfkortet.

– Givet tempot i processen just nu, och att talmannen gett besked om att Kristerssons sonderingsuppdrag ska redovisas på tisdag nästa vecka, kan regeringsfrågan avgöras i en statsministeromröstning redan i slutet av nästa vecka.

Jimmie Åkesson vill se C i regeringen av två skäl: makt och matematik, skriver DN:s Tomas Ramberg.

”Genom Centerns deltagande i en borgerlig regering uppnår SD en vågmästarposition i riksdagen. Sitter C i regeringen får SD stor makt, inte minst över den ekonomiska politiken.”

Det är i ljuset av det som C ber M om ett ”totalpaket” där SD inte ges inflytande – men det är en omöjlig uppgift, eftersom allt förr eller senare måste accepteras av eller förhandlas med Åkesson, fortsätter Ramberg.