Regeringsbildningen • Omni förklarar
Fem frågor: Här är C inte överens med Kristersson-sidan
När det mesta nu pekar på att Centern vänder hem till alliansen finns en hel del sakpolitiska frågor som partierna måste reda ut.
Omni tittar närmare på fem frågor där C skiljer sig från sina nygamla vänner.
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