Samtidigt som kommunikationsproblem stoppade all flygtrafik i hela USA stod regeringen och myndigheter för kommunikationsmissar på marken, skriver CNN:s Brian Stelter i en analys.

Han tycker att lördagens pressträff gav ”för lite, för sent” och är kritisk mot att flygstoppet meddelades nästan utan förklaring på fredagen. Även om det inte fanns något samband skedde det bara dagen efter att Microsoft haft omfattande störningar och han konstaterar att båda händelserna gjort människor oroliga.

Att i ett första skede bara hänvisa till ”extraordinära omständigheter” och ”säkerhetsskäl” är inte bra nog i det läget, skriver han.

”Det kunde betyda nästan vad som helst.”

Washington Posts Miriam Waldvogel nämner även hon Microsoft-problemen i sammanhanget. Incidenterna riktar ljuset mot sårbarheten i den teknik som vanliga människor är beroende av i både privatliv och arbetsliv, skriver hon.

Karoun Demirjian skriver i en analyserande text i Washington Post att flygledare i USA är bakbundna av ”strukturella brister” och att flygstoppet väcker frågor om huruvida myndigheterna gjort tillräckligt för att bygga upp pålitliga reservsystem eller ej.