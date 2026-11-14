Fredagskvällens flygstopp i USA kommer påverka trafiken under hela helgen, skriver Wall Street Journal. Över 9 000 flyg ställdes in under stoppet, och ytterligare 3 500 har ställts in på lördagen.

Enligt tidningen återupptas flygtrafiken successivt, och större flygplan prioriteras framför mindre. Flygbolagen har varnat sina kunder för att förseningar är att vänta. Delta Airlines skriver till exempel till sina resenärer att det kommer ta tid innan flygtrafiken är återställd.

Luftfartsmyndigheten FAA var mycket sparsam med information när stoppet inleddes, men uppgav senare att det berodde på kommunikationsproblem som påverkade flygledningscentraler runt om i landet.