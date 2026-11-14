USA:s transportminister Sean Duffy sågas av den tidigare Vita huset-rådgivaren Richard Clarke efter lördagens pressträff om det nationella flygstoppet i USA, skriver Daily Beast och hänvisar till en tv-intervju i CNN.

Pressträffen ingav inte något förtroende, säger Clarke.

– Det var kanske den värsta kriskommunikationen jag någonsin har sett, säger han och tillägger att han deltagit vid många pressträffar med klart mindre rutinerade lokalpoliser.

Clarke tycker att amerikanerna inte fick en särskilt tydlig förklaring om varför problemen uppstod, men ministern har senare sagt att kommunikationsproblemen troligen uppstod i samband med underhållsarbete, där en gammal kopparkabel byttes ut mot en fiberkabel.