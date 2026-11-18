Den senaste veckans omfattande it-störningar har av allt att döma olika bakomliggande orsaker. Ändå kan de hänga ihop. Den gemensamma nämnaren kan nämligen vara att ny AI-teknik hittar mängder av buggar i gammal mjukvara och att det tar tid att fixa felen. Den slutsatsen drar flera experter och bedömare under onsdagen.

”När bolagen skyndar sig för att täppa till alla säkerhetsluckor, ökar risken för buggar och driftstörningar”, skriver DN-korrespondenten Karl Dalén i en kommentar.

CNN-reportern David Goldman är inte förvånad och tror att incidenterna – däribland fredagens flygstopp i USA och att Microsofts tjänster plötsligt slutade fungera – bara är början. Han liknar dagens internet vid ett Jengatorn.

”Internet är ett löst sammanhängande lapptäcke av olika system som är beroende av kraftigt föråldrad teknik med många säkerhetsbrister, varav flera upptäcks först nu”, skriver Goldman.

AI-experten Brett Goldstein har tidigare varnat för att det kommer att ”flimra till” snarare än att hela internet slocknar på en gång. När det nu börjar hända krävs det att vi tänker om, skriver han för Washington Post.

”Samma verktyg som kan hitta säkerhetshålen åt en angripare kan också hjälpa försvararna att upptäcka dem först”, skriver Goldstein.