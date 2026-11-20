Donald Trump har avskedat USA:s nationella cybersäkerhetschef Sean Cairncross, rapporterar flera medier. Pentagons it-chef Kirsten Davies tar tillfälligt över posten, enligt Axios uppgifter.

Beskedet kommer efter en rad it-haverier som har påverkat flygtrafik, banker och nationella säkerhetssystem. Vid ett av avbrotten stoppades flygtrafiken i hela USA, vilket påverkade över 18 000 avgångar.

Enligt USA:s underrättelsetjänst rör det sig om separata tekniska problem, inte någon samordnad cyberattack.