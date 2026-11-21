Källor: FBI har hackats – andra angreppet i höst
Den amerikanska federala brottsbekämpande myndigheten FBI:s databas för arresteringsorder och bakgrundskontroller har hackats, uppger källor för CNN.
Databasen, som heter NCIC, beskrivs av tidigare FBI-anställda som ett av de mest kritiska informationsdelningssystemen myndigheten har.
Intrånget skedde tidigare i veckan och blev då det andra på några månader. I september kom hackare åt myndighetens rekryteringswebbplats. Veckans intrång är också det senaste i en lång rad av angrepp som riktats mot amerikanska myndigheter och företag den senaste tiden.
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