Analyser: Kackerlackornas mål var att förminska Modi

En demonstrant håller upp en manipulerad bild av Narendra Modi klädd i en sari, som traditionellt anses vara ett plagg för kvinnor.

När den indiska proteströrelsen “Kackerlackspartiet” fick utbildningsministern att avgå i helgen kan det vid första anblick ha sett ut som om segern de vunnit var symboliskt viktig men strategiskt betydelselös, skriver Mukul Kesavan i The Guardian.

Ministerns ersättare är även han en nära allierad till Narendra Modi och är, ur de protesterande studenternas synvinkel, ingen förbättring.

Enligt Kesavan handlade protesterna dock aldrig egentligen om utbildningsministern. Målet var Modi.

“Poängen med protesten var att förminska Modi genom att tvinga honom att vika sig offentligt”, skriver han.

I vänstertidningen Jacobin menar Komal Mohite att det skulle vara ett misstag att avfärda proteströrelsen som “ett övergående gen Z-fenomen” eller en sakfrågerörelse för medelklassen.

I centristiska Foreign Policy skriver Michael Kugelman att rörelsen också kan bidra till att väcka liv i en slumrande opposition. Under helgen samlades ett brett urval regeringsmotståndare utanför parlamentet för att protestera mot hur “kackerlackorna” behandlats av polis och rättsväsende.

“Det som utspelat sig på Indiens gator de här veckorna är djupt betydelsefullt”, skriver han.