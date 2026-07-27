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En demonstration till stöd för Kackerlackspartiet i Hyderabad. (Mahesh Kumar A. /AP/TT / AP)
Studentprotesterna i Indien

”Kackerlackor” kräver att gripna demonstranter släpps

Av Tor Gasslander
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Den indiska proteströrelsen Kackerlackspartiet kräver att de demonstranter som gripits i samband med de omfattande protesterna mot regeringen släpps. Det skriver AFP.

Enligt rörelsen har regeringen backat från ett tidigare löfte om att demonstranterna inte skulle straffas.

Rörelsen fick häromdagen igenom ett av sina viktigaste krav när utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgick. Man lovade i samband med det att pausa de återkommande massprotesterna. Kackerlackspartiet varnar nu för att de kommer att ”ta ytterligare nödvändiga steg” om inte deras krav hörsammas.

Demonstrationerna har bitvis varit våldsamma
AFP  · Ofta betalvägg
Rörelsen hävdar att regeringen lovat att demonstranterna ska släppas – regeringen har inte bekräftat
The Times of India
Kackerlackspartiets grundare efter ministerns avgång: ”Detta är inte över”
Al Jazeera
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