”Kackerlackor” kräver att gripna demonstranter släpps

En demonstration till stöd för Kackerlackspartiet i Hyderabad.

Den indiska proteströrelsen Kackerlackspartiet kräver att de demonstranter som gripits i samband med de omfattande protesterna mot regeringen släpps. Det skriver AFP.

Enligt rörelsen har regeringen backat från ett tidigare löfte om att demonstranterna inte skulle straffas.

Rörelsen fick häromdagen igenom ett av sina viktigaste krav när utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgick. Man lovade i samband med det att pausa de återkommande massprotesterna. Kackerlackspartiet varnar nu för att de kommer att ”ta ytterligare nödvändiga steg” om inte deras krav hörsammas.