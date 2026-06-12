Analyser: Nordkorea på väg in i värmen – med Kinas hjälp

FN:s taktik att marginalisera Nordkorea har misslyckats och Kinas nyliga närmanden stärker diktaturen ytterligare. Det skriver Berlingskes Alexander Sjöberg i en analys.

Att Kinas president Xi avlade besök i Nordkorea i början av juni spelar en stor roll i detta. Inte minst eftersom Xi då medvetet lät bli att nämna landets kärnvapenarsenal.

”Ett av FN:s mest omtalade sanktionsåtgärder kan därmed bli avvecklat inför världens ögon”, skriver Alexander Sjöberg.

Nordkorea bedöms ha 50 atombomber, och det står numera inskrivet i grundlagen att de ska användas ifall något skulle hända landets diktator Kim Jong Un.

CNN:s Simone McCarthy och Yoojung Seo är inne på samma linje. De konstaterar att Xi snarare vill se samarbete än att utöva påtryckningar mot sin odemokratiska granne.

”Peking vill cementera sin position som Pyongyangs främsta partner”, skriver de.