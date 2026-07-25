Analyser: Trump bombade – och märkte det själv

Trump med en keps med texten ”Trump 2028” under nattens korrespondentgala.

Donald Trump fick till exakt ett bra skämt under nattens korrespondentgala, skriver CNN:s Jeff Zeleny i en analys.

Att hälsominister Robert F Kennedy skulle ha kört ihjäl den ko som serverades som oxfilé under middagen var enda gången så gott som alla i salen skrattade. I övrigt la presidenten större delen av tiden på nedlåtande attacker på sina motståndare och hyllningar av sig själv.

”Även han kunde märka, i realtid, att många av hans skämt bombade”.

New York Times Shawn McCreesh håller med om att de hjärtliga stunderna var få, och att dessa ”på sätt och vis var ännu konstigare än när han lassade på med sina vanliga invektiv”.

Deadlines Ted Johnsson skriver att de flesta av skämten tycktes vara återanvända från presidentens kampanjmöten och togs emot med tystnad. Hundratals gäster reste sig och gick så fort det var över.

”Det timslånga talet testade verkligen tålamodet hos alla utom de allra tappraste Trumplojalisterna i publiken.”