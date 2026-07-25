ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Trump med en keps med texten ”Trump 2028” under nattens korrespondentgala. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
Trumps USAVita husets korrespondentmiddag

Analyser: Trump bombade – och märkte det själv

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Donald Trump fick till exakt ett bra skämt under nattens korrespondentgala, skriver CNN:s Jeff Zeleny i en analys.

Att hälsominister Robert F Kennedy skulle ha kört ihjäl den ko som serverades som oxfilé under middagen var enda gången så gott som alla i salen skrattade. I övrigt la presidenten större delen av tiden på nedlåtande attacker på sina motståndare och hyllningar av sig själv.

”Även han kunde märka, i realtid, att många av hans skämt bombade”.

New York Times Shawn McCreesh håller med om att de hjärtliga stunderna var få, och att dessa ”på sätt och vis var ännu konstigare än när han lassade på med sina vanliga invektiv”.

Deadlines Ted Johnsson skriver att de flesta av skämten tycktes vara återanvända från presidentens kampanjmöten och togs emot med tystnad. Hundratals gäster reste sig och gick så fort det var över.

”Det timslånga talet testade verkligen tålamodet hos alla utom de allra tappraste Trumplojalisterna i publiken.”

Jeff Zeleny: Det enda som var minnesvärt med talet var att det överhuvudtaget gavs
analys · CNN
Shawn McCreesh: Trump attackerade framförallt rivaler som inte hade något alls med galan att göra
analys · NY Times  · Ofta betalvägg
Ted Johnsson: Trump radar upp skämt som sjunker som stenar
analys · deadline.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Larry Wilmore gick hårt åt Trump och Fox

Den årliga korrespondentmiddagen i Washington ägde rum sent i går kväll. Traditionsenligt håller en komiker i en ”roast” av den sittande presidenten och presskåren. I år var det komikern och programledaren Larry Wilmore som fick äran. Han passade på att driva med hur Barack Obama har åldrats under sina snart åtta år som president. – Ditt hår är så vitt att det försökte slå ner mig vid ett Trump-möte. Presidentens hår är så vitt att det ständigt påtalar att alla liv har betydelse, sa Wilmore med hänvisning till den afroamerikanska rörelsen Black Lives Matter. Både CNN och Fox fick sig ett släng av sleven från komikern. Till den sistnämnda kanalen sa komikern: – Välkommen till ”negro night”, eller som Fox News kallar det, ”två gangsters avbryter elegant middag i Washington”.

Obama om Clinton: ”Som en faster ny på Facebook”

I natt höll Barack Obama sitt sista tal på Vita husets traditionsenliga middag för journalisterna. Tanken är att talet - som följer att presidenten blir grillad av en komiker - ska vara humoristiskt. Och Barack Obama höll inte tillbaka. Han drev med både de demokratiska och republikanska presidentaspiranterna. Hillary Clinton jämförde han till exempel med ”en faster som är ny på Facebook”. För Trump, som borde erbjuda en uppsjö av upplägg med sin kontroversiella stil, uttryckte Obama saknad, skriver Variety. – Vi hade ju så roligt förra gången, sa han och syftade på Trumps påtagligt trumpna ansikte de tillfällen han blev föremål för skämt. – Är den här middagen för snaskig för ”the Donald”? Är han hemma och äter en Trump-biff och twittrar förolämpningar till Angela Merkel, frågade presidenten.

Trumps USAVita husets korrespondentmiddagUSANordamerika Robert F KennedyDonald TrumpAmerikansk politikAnalys