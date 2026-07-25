Trump skojar om att sitta en tredje mandatperiod på uppskjuten galamiddag

Donald Trump talade i natt på Vita husets korrespondentmiddag, ett årligt och lite informellt möte mellan presidenten och pressen, som fick skjutas upp tidigare i år efter att en middagen stormades av en man som misstänks ha varit ute efter att mörda presidenten.

Flera medier återger Trumps skämt under det traditionsenliga talet. Presidenten skojade bland annat om att hälsominister Robert F Kennedy personligen kört ihjäl den ko som serverades – vilket drog ned en del skratt – och att han skulle sitta en tredje mandatperiod – vilket togs emot med lite mindre munterhet.