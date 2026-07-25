ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Trumps tal i natt
Trumps USAVita husets korrespondentmiddag

Trump skojar om att sitta en tredje mandatperiod på uppskjuten galamiddag

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Donald Trump talade i natt på Vita husets korrespondentmiddag, ett årligt och lite informellt möte mellan presidenten och pressen, som fick skjutas upp tidigare i år efter att en middagen stormades av en man som misstänks ha varit ute efter att mörda presidenten.

Flera medier återger Trumps skämt under det traditionsenliga talet. Presidenten skojade bland annat om att hälsominister Robert F Kennedy personligen kört ihjäl den ko som serverades – vilket drog ned en del skratt – och att han skulle sitta en tredje mandatperiod – vilket togs emot med lite mindre munterhet.

Se hela talet här
video · Fox News
Trump varvade attacker mot medier med att säga att de församlade reportrarna ”gör ett fantastiskt jobb”
www.theguardian.com
Hyllningar av sina egna bedrifter och attacker på politiska motståndares utseenden var också återkommande
CBS News
Trump: Tro inte på fake news – vi vinner kriget i Iran
NBC News
Mellanårsvalet var dock märkligt frånvarande
CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen

Larry Wilmore gick hårt åt Trump och Fox

Den årliga korrespondentmiddagen i Washington ägde rum sent i går kväll. Traditionsenligt håller en komiker i en ”roast” av den sittande presidenten och presskåren. I år var det komikern och programledaren Larry Wilmore som fick äran. Han passade på att driva med hur Barack Obama har åldrats under sina snart åtta år som president. – Ditt hår är så vitt att det försökte slå ner mig vid ett Trump-möte. Presidentens hår är så vitt att det ständigt påtalar att alla liv har betydelse, sa Wilmore med hänvisning till den afroamerikanska rörelsen Black Lives Matter. Både CNN och Fox fick sig ett släng av sleven från komikern. Till den sistnämnda kanalen sa komikern: – Välkommen till ”negro night”, eller som Fox News kallar det, ”två gangsters avbryter elegant middag i Washington”.

Obama om Clinton: ”Som en faster ny på Facebook”

I natt höll Barack Obama sitt sista tal på Vita husets traditionsenliga middag för journalisterna. Tanken är att talet - som följer att presidenten blir grillad av en komiker - ska vara humoristiskt. Och Barack Obama höll inte tillbaka. Han drev med både de demokratiska och republikanska presidentaspiranterna. Hillary Clinton jämförde han till exempel med ”en faster som är ny på Facebook”. För Trump, som borde erbjuda en uppsjö av upplägg med sin kontroversiella stil, uttryckte Obama saknad, skriver Variety. – Vi hade ju så roligt förra gången, sa han och syftade på Trumps påtagligt trumpna ansikte de tillfällen han blev föremål för skämt. – Är den här middagen för snaskig för ”the Donald”? Är han hemma och äter en Trump-biff och twittrar förolämpningar till Angela Merkel, frågade presidenten.

Trumps USAVita husets korrespondentmiddagUSANordamerika Robert F KennedyDonald TrumpAmerikansk politik