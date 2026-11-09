Storbanken Nordea döms att betala 155 miljoner danska kronor för att ha brutit mot landets penningtvättslag. Det var oväntat låga böter, säger Mark Elving Naur, analytiker på Danske Bank, enligt TT.

Nordea döms för att inte ha granskat misstänkta valutatransaktioner tillräckligt noga. Åklagarna hade yrkat på att banken skulle betala 6,6 miljarder danska kronor.

Nordea hade yrkat på en frikännande dom och skriver i ett uttalande att banken ännu inte bestämt sig om domen kommer att överklagas.