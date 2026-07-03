Ormtatuerade Anastasija pekas ut efter Monacodåd

Den 39-åriga Anastasija Berezovska från Ukraina pekas ut efter bombdådet i Monaco, skriver AP. Hon tros ha flytt utklädd till en man med fiskarhatt. Enligt Interpol har hon en ormtatuering som löper längs hela armen. Hon ska även ha mörkt hår och prata tyska.

I attacken, som inträffade tidigare i veckan, ska en rysk oligark ha skadats.

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