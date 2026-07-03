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Den misstänkta fångad på övervakningskamera/Interpols efterlysning av Anastasija Berezovska (Interpol)
Sprängdådet i Monaco

Ormtatuerade Anastasija pekas ut efter Monacodåd

Av Alice Hermansson
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Den 39-åriga Anastasija Berezovska från Ukraina pekas ut efter bombdådet i Monaco, skriver AP. Hon tros ha flytt utklädd till en man med fiskarhatt. Enligt Interpol har hon en ormtatuering som löper längs hela armen. Hon ska även ha mörkt hår och prata tyska.

I attacken, som inträffade tidigare i veckan, ska en rysk oligark ha skadats.

Texten uppdateras.

Omni förklararHar skuggkriget nått Monaco? Oligark pekas ut som måltavla

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Interpol names suspect in Monaco bombing that reportedly targeted Russia-linked Ukrainian tycoon
AP  · Ofta betalvägg
Har en ormtatuering
apnews.com
Interpols efterlysning
www.interpol.int
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Sprängdådet i Monaco