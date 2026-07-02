Förklädd kvinna efterlyst för Monacodådet

Den misstänkta. Kriminaltekniker arbetar på brottsplatsen i Monaco den 30 juni.

En ukrainsk kvinna i 30-årsåldern är internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags, rapporterar Aftonbladet. ”Sannolikt försöker personen förklä sig till man”, skriver Monacopolisen enligt BFMTV. Hon tros befinna sig i ett tredje land.

Polisens hypotes är att antingen organiserad brottslighet eller en annan stat ligger bakom mordförsöket, enligt BFMTV.

Måltavlan tros ha varit den proryske ukrainske oligarken Vadym Jermolajev. Hans partner och 13-årige son skadades svårt i sprängningen och vårdas med livshotande skador, enligt Le Figaro.