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Den misstänkta. Kriminaltekniker arbetar på brottsplatsen i Monaco den 30 juni. (Monacopolisen. AP Photo/Philippe Magoni).)
Sprängdådet i Monaco

Förklädd kvinna efterlyst för Monacodådet

Av Kinga Sandén
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En ukrainsk kvinna i 30-årsåldern är internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags, rapporterar Aftonbladet. ”Sannolikt försöker personen förklä sig till man”, skriver Monacopolisen enligt BFMTV. Hon tros befinna sig i ett tredje land.

Polisens hypotes är att antingen organiserad brottslighet eller en annan stat ligger bakom mordförsöket, enligt BFMTV.

Måltavlan tros ha varit den proryske ukrainske oligarken Vadym Jermolajev. Hans partner och 13-årige son skadades svårt i sprängningen och vårdas med livshotande skador, enligt Le Figaro.

Omni förklararHar skuggkriget nått Monaco? Oligark pekas ut som måltavla

Omni Mer
Monacobombaren jagas i Europa – kvinna på rymmen
Aftonbladet
Den skadade kvinnan är i kritiskt tillstånd och har fått båda benen amputerade (franska)
www.bfmtv.com
Sprängladdningen fanns i en ryggsäck som kvinnan misstänks ha lämnat vid oligarkens port (franska)
www.lefigaro.fr
Vadym Jermolajev har bott i Monaco sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och är sedan december 2023 föremål för ukrainska sanktioner (30 juni)
Reuters  · Ofta betalvägg
Två vuxna och ett barn fördes till franska Nice för vård – 20 kilometer från Monaco (franska)(30 juni)
www.lefigaro.fr
Sprängladdningen beskrivs som en brevbomb (franska)(30 juni)
www.bfmtv.com
Monaco i chock – ovanligt med våldsdåd i det annars mycket säkra furstendömet (30 juni)
www.theguardian.com
Explosionen inträffade vid 21-tiden (29 juni)
Aftonbladet
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