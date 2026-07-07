Ukrainsk agent erkänner mord på Monacomisstänkt

En agent från Ukrainas underrättelsetjänst (HUR) har erkänt mordet på den misstänkta Monacobombaren, uppger åklagare för Kyiv Independent. Han säger sig ha agerat på eget initiativ och utan att ha informerat sina överordnade.

Kvinnan, av Interpol utpekad som 39-åriga Anastasija Berezovska, hittades död med skottskador efter att hon återvänt till Ukraina.

Monacodådet riktades mot den proryske ukrainske oligarken Vadym Jermolajev. Oligarken, hans fru och deras 13-årige son skadades vid explosionen.