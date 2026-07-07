Källor: Kvinnan som misstänks för dådet har hittats död

Den misstänkta. Kriminaltekniker arbetar på brottsplatsen i Monaco den 30 juni.

Den kvinna som misstänks för bombdådet i Monaco förra veckan har hittats död utanför Kyiv i Ukraina. Det uppger poliskällor till den ukrainska tidningen Pravda.

Kvinnan hittades under måndagen och ska ha blivit ihjälskjuten. Två personer uppges ha gripits, enligt en källa.

Enligt Interpol var den misstänkta kvinnan 39-åriga Anastasija Berezovska från Ukraina. Hon ska ha varit förklädd till man när hon flydde brottsplatsen, enligt polisen i Monaco.

Man tror att måltavlan ska ha varit den proryske ukrainske oligarken Vadym Jermolajev. Tre personer skadades i bombdådet, två av dem lindrigt och en allvarligt.