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Bild från Monaco, där den nu mördade ukrainska kvinnan Anastasija Berezovska genomförde ett sprängdåd för två veckor sedan. (Philippe Magoni /AP/TT / AP)
Sprängdådet i Monaco

Ukrainsk agent ändrar sig om mordet – skyller nu på den andre misstänkte

Av Jacob Ruderstam
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Agenten från Ukrainas underrättelsetjänst HUR som tidigare erkänt mordet på Monacobombaren Anastasija Berezovska ändrar sig, rapporterar Bloomberg. Under häktningsförhandlingarna hävdar han nu att den andre misstänkte mannen tvingade honom att ta på sig mordet.

– Jag blev rädd, säger han.

Berezovska misstänktes för ett sprängdåd mot en prorysk ukrainsk oligark och hans familj i furstendömet. Hon hittades mördad efter att hon återvänt till Ukraina.

Agenten påstår att han och kollegan tillsammans ska ha planerat att hjälpa Berezovska i Ukraina. I stället ska kollegan ha avrättat kvinnan med fyra skott.

Omni förklararBomben, oligarken och mördade kvinnan i skogen: Mysteriet i Monaco djupnar

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Båda männen är misstänkta för inblandning i mordet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Männen ska vara häktade i två månader och det finns ingen borgen
kyivindependent.com
Tre personer skadades i sprängningen i Monaco (ukrainska)
suspilne.media
Berezovska blev internationellt efterlyst efter dådet (ukrainska)
www.pravda.com.ua
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