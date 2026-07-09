Ukrainsk agent ändrar sig om mordet – skyller nu på den andre misstänkte

Bild från Monaco, där den nu mördade ukrainska kvinnan Anastasija Berezovska genomförde ett sprängdåd för två veckor sedan.

Agenten från Ukrainas underrättelsetjänst HUR som tidigare erkänt mordet på Monacobombaren Anastasija Berezovska ändrar sig, rapporterar Bloomberg. Under häktningsförhandlingarna hävdar han nu att den andre misstänkte mannen tvingade honom att ta på sig mordet.

– Jag blev rädd, säger han.

Berezovska misstänktes för ett sprängdåd mot en prorysk ukrainsk oligark och hans familj i furstendömet. Hon hittades mördad efter att hon återvänt till Ukraina.

Agenten påstår att han och kollegan tillsammans ska ha planerat att hjälpa Berezovska i Ukraina. I stället ska kollegan ha avrättat kvinnan med fyra skott.