Prinsen om mordförsöket i Monaco: ”Avskyvärt brott”

Till vänster: Bild från byggnaden som utsattes för sprängattentatet. Till höger: Monacos prins Albert II.

I ett Instagram-inlägg kallar Monacos prins Albert II måndagskvällens sprängattentat mot en byggnad i landet för ”ett avskyvärt brott” och ”en chock för hela det monegaskiska samhället”.

Enligt källor till bland annat Le Figaro och AFP ska dådet ha varit riktat mot den proryske ukrainske oligarken Vadym Jermolajev, rapporterar TT.

Initialt rapporterades att en man och en kvinna hade fått livshotande skador efter attentatet. Senare uppgav åklagaren Stephane Thibault att mannens tillstånd har stabiliserats, men att kvinnan fortfarande vårdas för livshotande skador, skriver AP. Flera medier har rapporterat att mannen ska vara Jermolajev.

Händelsen utreds som ett misstänkt mordförsök. Enligt Reuters jagar polisen en man som på övervakningsbilder syns placera en väska vid entrén till en byggnad strax innan explosionen.