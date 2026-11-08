Magdalena Andersson vill bilda regering med MP och C – V får nobben
Magdalena Andersson vill ha en regering bestående av S, MP och C, meddelar hon på en pressträff. Att V utelämnas bygger på vad som framkommit under de senaste veckornas samtal och förhandlingar, enligt S-ledaren.
– Jag bedömer efter de här samtalen att Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet bottnar i ideologi medan Vänsterpartiets vilja att sitta i regering handlar om att säkerställa sitt inflytande. Och det är någonting som går att genomföra på annat sätt, säger Andersson.
S-ledaren varnar samtidigt C för att byta sida och bilda en borgerlig minoritetsregering.
– Det hade varit det största politiska sveket i modern tid, säger Andersson.
Under morgonen meddelade S-ledaren att partiet varken kommer att samarbeta eller förhandla med en regering som består av M, L, KD och C.
”En högerregering vars hela existens förutsätter Sverigedemokraternas stöd skulle i praktiken vara en Tidö 2-regering och bryta mot Centerpartiets viktigaste vallöfte, nämligen att inte stödja eller ingå i en regering som är beroende av Sverigedemokraterna”, skrev Andersson på Instagram.
Inlägget var en kommentar till fredagens turer, där SD först backade från sitt krav på ministerposter och C därefter bad både M och S om ett ”totalpaket” som startpunkt för en parallellförhandling.
Fredagens turer
• SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
• Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
• M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
• Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
• S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.