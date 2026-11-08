Magdalena Andersson vill ha en regering bestående av S, MP och C, meddelar hon på en pressträff. Att V utelämnas bygger på vad som framkommit under de senaste veckornas samtal och förhandlingar, enligt S-ledaren.

– Jag bedömer efter de här samtalen att Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet bottnar i ideologi medan Vänsterpartiets vilja att sitta i regering handlar om att säkerställa sitt inflytande. Och det är någonting som går att genomföra på annat sätt, säger Andersson.

S-ledaren varnar samtidigt C för att byta sida och bilda en borgerlig minoritetsregering.

– Det hade varit det största politiska sveket i modern tid, säger Andersson.

Under morgonen meddelade S-ledaren att partiet varken kommer att samarbeta eller förhandla med en regering som består av M, L, KD och C.

”En högerregering vars hela existens förutsätter Sverigedemokraternas stöd skulle i praktiken vara en Tidö 2-regering och bryta mot Centerpartiets viktigaste vallöfte, nämligen att inte stödja eller ingå i en regering som är beroende av Sverigedemokraterna”, skrev Andersson på Instagram.

Inlägget var en kommentar till fredagens turer, där SD först backade från sitt krav på ministerposter och C därefter bad både M och S om ett ”totalpaket” som startpunkt för en parallellförhandling.