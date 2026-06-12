Andra dödsolyckan där lekande barn klämts ihjäl i containrar

Två pojkar klämdes ihjäl då de lekte i en container i västmanländska Norberg 1997.

Fredagens dödsolycka, där en pojke i Sandviken klättrat in i en container och dött, är det andra fallet av detta slag som inträffat i Sverige de senaste trettio åren.

1997 dog två pojkar i en uppmärksammad olycka i Norberg. Pojkarna hade klättrat in i en container för att leka och pressades ihjäl när en sopbil kom för att tömma containern på innehåll.

Omständigheterna kring hur pojken i Sandviken klämts ihjäl är inte kända och utreds av polis. Rent formellt utreds händelsen som vållande till annans död.