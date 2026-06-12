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Två pojkar klämdes ihjäl då de lekte i en container i västmanländska Norberg 1997. (Bertil Ericson / TT Nyhetsbyrån)
Containerolyckan i Sandviken

Andra dödsolyckan där lekande barn klämts ihjäl i containrar

Av Daniel Persson
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Fredagens dödsolycka, där en pojke i Sandviken klättrat in i en container och dött, är det andra fallet av detta slag som inträffat i Sverige de senaste trettio åren.

1997 dog två pojkar i en uppmärksammad olycka i Norberg. Pojkarna hade klättrat in i en container för att leka och pressades ihjäl när en sopbil kom för att tömma containern på innehåll.

Omständigheterna kring hur pojken i Sandviken klämts ihjäl är inte kända och utreds av polis. Rent formellt utreds händelsen som vållande till annans död.

Polis har spärrat av olycksplatsen för att utröna vad som orsakat hans död
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Barnens lek fick tragiskt slut. Två pojkar klättrade in i container och klämdes till döds (1997)
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