Pojke död – klämdes ihjäl i container i Sandviken

En pojke i skolåldern har dött efter att ha klämts ihjäl i en container, rapporterar flera medier.

Räddningstjänsten i Sandviken fick larmet om olyckan vid 17-tiden och förde barnet till sjukhus, där han förklarades avliden vid 21-tiden. Pojken fastnade i samband med en lek, men ytterligare detaljer om olyckan är okända.

Polisen har spärrat av olycksplatsen som är på en skola. Pojkens anhöriga har underrättats.

Rättelse: I en tidigare version av texten stod felaktigt att polisen delat information om hur olyckan gick till.