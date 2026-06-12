Pojke död – klämdes ihjäl i container i Sandviken
En pojke i skolåldern har dött efter att ha klämts ihjäl i en container, rapporterar flera medier.
Räddningstjänsten i Sandviken fick larmet om olyckan vid 17-tiden och förde barnet till sjukhus, där han förklarades avliden vid 21-tiden. Pojken fastnade i samband med en lek, men ytterligare detaljer om olyckan är okända.
Polisen har spärrat av olycksplatsen som är på en skola. Pojkens anhöriga har underrättats.
Rättelse: I en tidigare version av texten stod felaktigt att polisen delat information om hur olyckan gick till.
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