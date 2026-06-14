Olåsta containrar kvar vid skolor efter dödsolyckan

Olåsta containrar står kvar vid tre skolor i Sandviken, trots olyckan i fredags då en pojke klämdes ihjäl när han tagit sig in i en container för att leka. Det rapporterar SVT Gävleborg, som besökt samtliga kommunens skolgårdar.

– Det är klart att barnen går dit och leker. Varför ska den vara just där? säger pojkens släkting Abdulmalik till SVT.

Förbundsordföranden för Gästrike återvinnare, Anna-Karin Johansson, uppger för kanalen att det inte finns några säkerhetsföreskrifter för containrar vid skolor.

Elevassistenten Salem Alhaddad har startat en insamling för att hjälpa familjen med begravningskostnaderna och ge dem andrum, berättar han för Gefle Dagblad. Utöver familjen sörjs den avlidne pojken av hela skolan och fotbollslaget.

– Han spred glädje omkring sig hela tiden, säger Salem Alhaddad till GD.