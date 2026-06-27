Annika Andersson: Hade inga planer på att skådespela
Komikern Annika Andersson firar 30 år på teaterscenen, skriver Dagens Nyheter. Men det var egentligen inte alls den karriär som Andersson hade funderat på innan hennes första riktiga föreställning 1996.
– Då var jag helt rookie, jag hade skaffat familj och arbetat i affär och hade inte tänkt att jag skulle börja skådespela.
Men efter att Stefan och Krister, grundarna av Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg, sett Andersson i en nyårsrevy som sattes upp för att skramla pengar till en lokal fotbollsklubb, fanns det ingen återvändo. Det skriver GP.
Nu är hon aktuell i föreställningen ”Saltstänk & Smuggelsprit” som spelas under sommaren på Västkusten.
bakgrund
Annika Andersson
Wikipedia (sv)
Annika Andersson, artistnamn för Kerstin Annika Korenado, född Wallnedal den 8 maj 1968 i Mårdaklevs församling i Västergötland, är en svensk komiker och skådespelare. Hon har vunnit privatteaterpriset Guldmasken tre gånger: för bästa kvinnliga skådespelare i Dagens dubbel (2002) och i Otroligt het! (2008) samt för bästa kvinnliga biroll i Inte nu, älskling! (2001). Förutom flera uppsättningar av Stefan Gerhardsson och Krister Claesson på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och med Thomas Petersson har hon medverkat/medverkar i bland annat Full frys, Hon och Hannes, Time out och Parlamentet. Annika Andersson blev utnämnd till Årets Falkenbergare 2019.
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