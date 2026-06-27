Annika Andersson: Hade inga planer på att skådespela

Komikern Annika Andersson firar 30 år på teaterscenen, skriver Dagens Nyheter. Men det var egentligen inte alls den karriär som Andersson hade funderat på innan hennes första riktiga föreställning 1996.

– Då var jag helt rookie, jag hade skaffat familj och arbetat i affär och hade inte tänkt att jag skulle börja skådespela.

Men efter att Stefan och Krister, grundarna av Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg, sett Andersson i en nyårsrevy som sattes upp för att skramla pengar till en lokal fotbollsklubb, fanns det ingen återvändo. Det skriver GP.

Nu är hon aktuell i föreställningen ”Saltstänk & Smuggelsprit” som spelas under sommaren på Västkusten.