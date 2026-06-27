Buskisteatern fyller jämnt – firar 30 år i Falkenberg
För 30 år sedan hade den första buskisteatern på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg premiär. I år firas det med ”Saltstänk och smuggelsprit” som har premiär i morgon, skriver SVT Nyheter Halland.
Bland årets ensemble finns det många som kan klassas som veteraner. Både Jojje Jönsson och Annika Andersson var med när den första föreställningen sattes upp 1996.
– Man trodde väl inte att det skulle bli så här stort och så här mycket, säger Andersson till SVT.
I år har hon dessutom skrivit årets manus med regissören Pär Nymark, enligt GP.
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