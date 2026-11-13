Ännu en man misstänks för inblandning i Älvsjömordet

Till vänster: Allmänheten tände ljus och lämnade blommor efter mordet på 24-åriga Saba Abraham. Till höger: Genrebild på polisbil.

En man i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för medhjälp till mordet på Saba Abraham i Älvsjö, rapporterar P4 Stockholm.

Åklagaren Lukas Tigerstrand uppger att mannen – som också misstänks för grovt vapenbrott – är hemmahörande i Skåne.

Sedan tidigare sitter fem personer häktade misstänkta för inblandning i mordet, enligt P4 Stockholm.

24-åriga Abraham sköts i en idrottshall den 16 oktober och dog på sjukhus dagen därpå. Hon jobbade med ungdomar och har efter mordet beskrivits som en person som ”ville göra skillnad för de unga hon mötte i sitt arbete”.