Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Till vänster: Allmänheten tände ljus och lämnade blommor efter mordet på 24-åriga Saba Abraham. Till höger: Genrebild på polisbil.
Till vänster: Allmänheten tände ljus och lämnade blommor efter mordet på 24-åriga Saba Abraham. Till höger: Genrebild på polisbil. (Christine Olsson/TT, Johan Nilsson/TT)
Mordet på Saba Abraham

Ännu en man misstänks för inblandning i Älvsjömordet

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

En man i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för medhjälp till mordet på Saba Abraham i Älvsjö, rapporterar P4 Stockholm.

Åklagaren Lukas Tigerstrand uppger att mannen – som också misstänks för grovt vapenbrott – är hemmahörande i Skåne.

Sedan tidigare sitter fem personer häktade misstänkta för inblandning i mordet, enligt P4 Stockholm.

24-åriga Abraham sköts i en idrottshall den 16 oktober och dog på sjukhus dagen därpå. Hon jobbade med ungdomar och har efter mordet beskrivits som en person som ”ville göra skillnad för de unga hon mötte i sitt arbete”.

Nu har åklagare fram till söndag på sig att häkta mannen
Sveriges Radio
Två av de misstänkta greps på ett hotell (21 oktober)
Lokaltidningen Mitt i
Annons
Planerar ni jullov på hotell? Elite Hotels ger upp till 25% rabatt på två nätter, frukost ingår
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen