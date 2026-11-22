En 18-årig svensk man har gripits i Kroatien misstänkt för anstiftan till mordet på 24-åriga Saba Abraham i Älvsjö, uppger åklagare Lukas Tigerstrand för Aftonbladet.

Mannen häktades i sin frånvaro i fredags.

”Han greps senare av kroatisk polis efter att jag utfärdat en europeisk arresteringsorder”, skriver Tigerstrand.

Mannen greps i Split, och en kroatisk domstol har häktat honom i väntan på utlämning till Sverige.

Fritidsledaren Saba Abraham sköts ihjäl i en idrottshall i Älvsjö i södra Stockholm i oktober under en pågående barnfotbollsmatch.

Enligt medieuppgifter misstänker polisen att mordet var en hämnd mot en kriminellt kopplad anhörig till henne.