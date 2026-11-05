Den 14-åriga flickan som sitter häktad misstänkt för medhjälp till mordet på Saba Abraham vill bli släppt på fri fot. Det rapporterar flera medier.

Åklagaren säger nej, men flickan har överklagat häktningsbeslutet till Högsta domstolen. Även åklagaren tycker att det vore bra om HD prövade frågan eftersom ”det finns behov av vägledning framåt”.

24-åriga Saba Abraham sköts till döds i en idrottshall i Älvsjö den 16 oktober. Två tonårspojkar sitter häktade misstänkta för mord och ytterligare en pojke är misstänkt för medhjälp till mord.