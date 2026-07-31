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Claude by Anthropi, AI-assistent. Illustrationsbild. (Anna Hållams /TT / TT Nyhetsbyrån)
Utvecklingen av AI

Anthropic: Claude hackade tre företag av misstag

Av Andreas Victorzon
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Anthropics AI-modell Claude har hackat it-system hos externa företag efter att den av misstag fått tillgång till internet under olika test. Det visar AI-jättens utvärdering av drygt 141 000 säkerhetstester, uppger bolaget enligt Bloomberg.

Claude ska ha gjort intrång hos tre företag och den första av incidenterna uppges ha inträffat redan i april.

Anthropic gjorde utvärderingen efter nyheten att en av konkurrenten Open AI:s modeller nyligen smet från en sluten testmiljö och hackade startupbolaget Hugging Face för att komma åt information den behövde för ett utvärderingstest.

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Anthropic skriver om händelserna
blogg · www.anthropic.com
Anthropic namnger inte företagen
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Berodde inte på att AI-modellen självmant rymt från testmiljön
Reuters  · Ofta betalvägg
Anthropic: Hackningarna berodde på en miss i kommunikationen
TT

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Rapport avslöjar Open AI-agentens knep bakom testfusket (28 juli)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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Economist kallar AI-modellens ”smitning” för det mest oroande misstaget hittills (22 juli)
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Hugging Faces vd: Visar att AI-säkerhet måste lösas i samarbete (21 juli)
openai.com
Open AI-modeller hackade företag för att fuska på test (21 juli)
NY Times  · Ofta betalvägg
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