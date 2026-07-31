Anthropic: Claude hackade tre företag av misstag

Anthropics AI-modell Claude har hackat it-system hos externa företag efter att den av misstag fått tillgång till internet under olika test. Det visar AI-jättens utvärdering av drygt 141 000 säkerhetstester, uppger bolaget enligt Bloomberg.

Claude ska ha gjort intrång hos tre företag och den första av incidenterna uppges ha inträffat redan i april.

Anthropic gjorde utvärderingen efter nyheten att en av konkurrenten Open AI:s modeller nyligen smet från en sluten testmiljö och hackade startupbolaget Hugging Face för att komma åt information den behövde för ett utvärderingstest.