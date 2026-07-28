Källor: Anthropic och Open AI:s anställda vill tygla AI

Anställda på Open AI och Anthropic har startat en namninsamling. Uppropet uppmanar den amerikanska regeringen att stödja ett internationellt initiativ som kan styra takten i utvecklingen av mer avancerade AI-system vid behov. Det skriver Bloomberg med hänvisning till källor.

Detta sker bara dagar efter att Open AI, företaget bakom Chat GPT, avslöjat att dess verktyg av misstag hade hackat startup-bolaget Hugging Face interna system.

Dokumentet som nyhetsbyrån har tagit del av varnar för att det finns en verklig risk att AI utvecklas snabbare än vad människor kan ”förstå eller kontrollera”.

Uppropet från de anställda på de två AI-bolagen förväntas bli publikt redan denna vecka.