AI-bolaget Anthropic värderas till 1 000 miljarder dollar, när de tar steget in på börsen. Det framkommer i dokument som USA:s finansinspektion SEC, rapporterar flera medier.

Det är dramatiskt lägre än tidigare förväntningar, skriver The Telegraph. Så sent som i oktober hoppades man på en värdering på 2 000 miljarder dollar, men förväntningarna har sedan dess hunnit skruvas ner.

Claude-utvecklaren kommer att erbjuda 801,4 miljoner aktier. Befintliga ägare ska sälja 23,6 miljoner aktier, skriver Dagens industri. På sikt ska bolaget ta in upp mot 64,4 miljarder dollar.