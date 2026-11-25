Affärsvärlden uppskattar Markus Perssons förmögenhet till 13,9 miljarder kronor, vilket gör honom till Sveriges 36:e rikaste person.

Minecraft-miljardären Markus “Notch” Persson har använt Anthropics AI-verktyg så mycket att han nått gränsen för hur mycket han får använda tjänsten. Nu ber han bolaget om obegränsad tillgång, skriver Affärsvärlden.

”Yo, någon chans att jag kan få mer obegränsad token-användning och kanske till och med mer hastighet? Jag har pengar att bränna”, skriver Notch på X.

Anthropic har inte svarat offentligt på frågan. Elon Musk svarade däremot med en skrattande emoji.

I januari kallade Persson AI-programmering för en ”otroligt dålig idé” och sa att den som förespråkar det är ”antingen inkompetent eller ond”.

I juli var han redo att testa ”vibe coding” efter att ha haft svårt att hitta bra programmerare. Nu säger han att han använder AI för att bygga ”ny skit som jag aldrig sett förut”.