Anställda på Meta slår larm om riskerna med att bolaget i allt högre grad använder AI i stället för mänskliga innehållsgranskare, rapporterar The Guardian.

Enligt den interna kritiken har tekniken svårt att uppfatta nyanser, särskilt på andra språk än engelska, och inlägg på Facebook och Instagram plockas bort på felaktiga grunder.

– Det har verkligen varit en enda röra, säger en anställd.

I samband med Metas AI-satsning har hela team av innehållsgranskare försvunnit. På vissa håll återstår bara ”skelett” av det som tidigare var arbetsgrupper, säger en källa.

Meta slår ifrån sig kritiken och menar att AI-systemen gör 13 procent färre fel än mänskliga granskare.