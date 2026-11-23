Open AI:s chefsforskare Jakub Pachocki vill att AI-bolagen enas om gränser för hur kraftfulla modeller som får utvecklas, skriver Techcrunch.

För att avgöra var säkerhetsgränserna ska dras föreslår Pachocki en gemensam måttstock för branschen. Ett mått han lyfter fram är ”perplexitet”, som visar hur bra en AI-modell är på att förutsäga nästa del av en text.

AI-bolagen ska enligt förslaget förbinda sig att inte överskrida gränserna förrän det finns bättre metoder för att förstå och övervaka AI-modellernas beteende.

Open AI:s vd Sam Altman stöder förslaget och kallar det för ”något av det viktigaste” bolaget publicerat på länge.