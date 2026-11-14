Riskerna med AI pekas ut som det största hotet mot det finansiella systemet i en enkät från USA:s centralbank Fed, rapporterar CNBC. Hela 87 procent av de tillfrågade ser AI som en betydande risk, jämfört med 50 procent för ett halvår sedan.

De tillfrågade pekar på tre huvudsakliga risker: höga börsvärderingar som kan leda till börsfall om bolagens vinster blir lägre än väntat, cyberhot från statliga aktörer eller AI-modellerna själva samt risker kopplade till komplexa finansieringslösningar inom AI.