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EU:s utrikeschef Kaja Kallas på Irland.
EU:s utrikeschef Kaja Kallas på Irland. (Virginia Mayo / AP / TT)
AI-kapplöpningen

EU-ledare samlas i Dublin för toppmöte om AI

Av Helena Sällström
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EU:s ledare samlas i Dublin på fredagen för unionens första toppmöte om artificiell intelligens, skriver Reuters. En viktig fråga är hur EU ska kunna hämta in USA:s och Kinas försprång i AI-kapplöpningen.

Unionens satsningar har hittills stött på flera hinder. Ett mål om att fördubbla EU:s andel av den globala halvledarmarknaden ser ut att spricka. Dessutom har planerna på sju stora AI-anläggningar bromsats av bråket om EU:s långtidsbudget.

Det franska AI-bolaget Mistrals vd Arthur Mensch och Nobelpristagaren och AI-pionjären Geoffrey Hinton har bjudits in att tala för EU-ledarna.

Utöver AI kommer toppmötet även att avhandla frågor om Ukraina.

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