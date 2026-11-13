EU-ledare samlas i Dublin för toppmöte om AI
EU:s ledare samlas i Dublin på fredagen för unionens första toppmöte om artificiell intelligens, skriver Reuters. En viktig fråga är hur EU ska kunna hämta in USA:s och Kinas försprång i AI-kapplöpningen.
Unionens satsningar har hittills stött på flera hinder. Ett mål om att fördubbla EU:s andel av den globala halvledarmarknaden ser ut att spricka. Dessutom har planerna på sju stora AI-anläggningar bromsats av bråket om EU:s långtidsbudget.
Det franska AI-bolaget Mistrals vd Arthur Mensch och Nobelpristagaren och AI-pionjären Geoffrey Hinton har bjudits in att tala för EU-ledarna.
Utöver AI kommer toppmötet även att avhandla frågor om Ukraina.
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