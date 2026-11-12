Två kända ryska bluffmakare lyckades lura högt uppsatta chefer på Open AI att delta i ett videosamtal om militärt stöd till Ukraina, rapporterar The Intercept.

Under det 17 minuter långa mötet diskuterades bland annat möjligheten att förse Ukraina med AI-teknik för offensiva militära syften.

Klippet har publicerats på nätet. Alla tre som gick på blåsningen har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsfrågor på hög nivå.

De båda komikerna är kända som Vovan och Lexus. De har tidigare lurat svenska politiker som Ann Linde (S), Tobias Billström (M) och Pål Jonson (M), samt världsledare som Emmanuel Macron, Boris Johnson och Justin Trudeau.