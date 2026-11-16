Gary Gensler, tidigare CFTC-chef under Obama, tror att ett AI-ras kan bli lika stort som it-kraschen – men mildare än finanskrisen 2008.

AI-bubblan kan spricka före presidentvalet 2028 och orsaka en lågkonjunktur i USA. Det säger Gary Gensler, tidigare chef för finansmyndigheten SEC, till CNN.

Gensler tror på AI, men varnar för att långivare har gett bolagen ”för mycket pengar, för snabbt”. Techjättarna satsar fem gånger mer än för tre år sedan och totalt går cirka 7 600 miljarder kronor om året till AI-infrastruktur. Samtidigt växer investeringarna snabbare än vinsterna och mycket finansieras med lån.

Om AI-boomen bromsar kan skuldsatta bolag få svårt att betala sina lån. Techjättarna väntas klara sig, medan mindre AI-bolag riskerar konkurs, enligt Gensler.

Men alla tror inte på en ny it-krasch. Ed Yardeni, chef för Yardeni Research, kallar AI-boomen en ”självkorrigerande bubbla”. Han menar att de senaste börsfallen redan har kylt av marknaden och minskat risken för en större krasch.