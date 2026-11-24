De AI-modeller som utvecklas hos Anthopic och Open AI har blivit så kraftfulla att det inte vore säkert att släppa dem, säger ett tjugotal anställda till Axios.

Det har utmynnat i interna debatter, beskriver källorna. Vissa lyfter att de inte har hittat en bra teknisk lösning för att kontrollera modellerna, andra menar att det går att lösa.

”Om vi fortsätter försöka göra modellerna smartare blir de smartare än oss, och då kan de lura oss”, säger en forskare.