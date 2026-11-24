Barnsäkerhetsgrupper varnar för AI-leksaker
Fler än 150 barnsäkerhetsgrupper och experter uppmanar Amazon och Ebay att sluta sälja leksaker med inbyggda AI-chattbotar. Det rapporterar The Next Web.
I ett öppet brev står det att leksakerna kan exponera barn för sexuellt innehåll eller andra olämpliga svar.
Grupperna varnar också för integritetsriskerna med leksakernas inbyggda mikrofoner.
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