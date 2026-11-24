Fler än 150 barnsäkerhetsgrupper och experter uppmanar Amazon och Ebay att sluta sälja leksaker med inbyggda AI-chattbotar. Det rapporterar The Next Web.

I ett öppet brev står det att leksakerna kan exponera barn för sexuellt innehåll eller andra olämpliga svar.

Grupperna varnar också för integritetsriskerna med leksakernas inbyggda mikrofoner.