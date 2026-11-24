AI-chattboten Chat GPT ger råd som kan underlätta planeringen av en skolattack. Det visar ett test som Ekots reportrar har genomfört.

Reportrarna skrev aldrig rakt ut att de planerade en skolattack men refererade till tidigare dåd i Sverige och ställde frågor som liknade dem som gärningsmän ställt. Chat GPT gav bland annat råd om inköp av svärd, val av skola och mentala förberedelser.

Anna Viñals Musquera, expert på digital säkerhet vid New York University, säger att konversationerna är ett tydligt varningstecken på en planerad attack och att Chat GPT inte borde ge några råd alls.

Open AI, bolaget bakom Chat GPT, har inte gett en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att verktyget upprepade gånger har avrått från skadligt beteende i SR:s test.