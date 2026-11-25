Amerikanska telekommyndigheten FCC har gett Elon Musks Space X tillstånd att skicka upp en miljon satelliter som ska fungera som datacenter i rymden, skriver Reuters.

Satelliterna ska bearbeta enorma mängder data som ska användas på jorden. Syftet med satellitnätverket ”Starmind” är att möta den växande efterfrågan på beräkningskraft för AI, skriver nyhetsbyrån.

Enligt FCC är det första gången i USA:s historia som den typen av tillstånd utfärdas.